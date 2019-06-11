Історичне досягнення: молодіжна збірна України вперше вийшла у фінал Чемпіонату світу

Молодіжна збірна України здобула перемогу над командою з Італії у півфіналі Чемпіонату світу з футболу серед команд віком до 20 років. Матч завершився з рахунком 1:0.\r\nПереможний гол українці забили на 65-й хвилині: простріл Юхима Коноплі з правого флангу точним ударом завершив Сергій Булеца, више "BBC-Україна".\r\nЦей гол став для нього вже третім на світовій першості, яка триває у Польщі.\r\nЧерез видалення Дениса Попова, останні хвилини поєдинку українці догравали в меншості, але все ж змогли втримати переможний результат.\r\nПеремога над італійцями забезпечила українцям місце у фіналі чемпіонату, де вони зійдуться з переможцем матчу Еквадор - Південна Корея.\r\n\r\nДля української молодіжки це історичне досягнення: до цього "синьо-жовтим" ще ніколи не вдавалося дійти у світовій першості так далеко.\r\nПеред початком матчу збірні України та Італії були єдиними командами, які не зазнали жодної поразки на цьогорічному чемпіонаті.\r\nУкраїна-Італія. Фото: fifa.com\r\nНа груповому етапі світової першості українська молодіжка обіграла збірні США (2:1) і Катару (1:0), а також зіграла внічию зі збірною Нігерії.\r\nВ 1\/8 фіналу Україна з рахунком 4:1 переграла збірну Панами, в 1\/4 - Колумбію, матч завершився з рахунком 1:0.\r\nФінал чемпіонату світу серед команд віком до 20 років відбудеться в суботу, 15 червня.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HUFwHT-SvrI" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в матчі четвертого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 Україна провела зустріч з Люксембургом. Закінчився поєдинок перемогою Української команди з рахунком 1:0.\r\nРаніше збірна України зіграла внічию зі збірною Португалії.\r\n