Жданов заробив в 11 разів більше окладу, отримавши матдопомогу майже на 80 тис. гривень

Заробітна плата міністра молоді та спорту Ігоря Жданова за травень становила 118,2 тис. гривень, його заступників - від 28 тис. до 61,6 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 70,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства молоді та спорту на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Жданову в травні, становила 118 241 гривню, з них посадовий оклад становив 10 182 гривні, надбавка за вислугу років - 3 055 гривень, доплата за роботу в умовах обмежень - 2036 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 10 182 гривні, відпускні - 12 612 гривень, матеріальна допомога на оздоровлення - 39 866 гривень, соціальна матеріальна допомога - 39 866 гривень, індексація - 443 гривні.

Зарплата першого заступника міністра молоді та спорту Ігоря Гоцула становила 61,6 тис. гривень, заступників Миколи Даневича - 35,2 тис. гривень, Ярослава Войтовича - 28 тис. гривень, Олександра Яреми - 28,4 тис. гривень, Миколи Мовчана - 34,8 тис. гривень і держсекретаря Олега Немчинова - 70,4 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, міністр молоді і спорту у квітні потроїв свій оклад.

Тим часом, Жданов задекларував 689 тис. гривень доходів за 2018 рік.