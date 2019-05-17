Министр молодежи и спорта в апреле утроил свой оклад

Заработная плата министра молодежи и спорта Игоря Жданова за апрель составила 40,9 тыс. гривен, его заместителей - от 26,2 тыс. до 36,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 167,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Жданову в апреле, составила 40 853 гривны, из них должностной оклад составил 12 800 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 456 гривен, доплата за работу в условиях ограничений - 2 560 гривен, командировочные - 8 747 гривен, надбавка за интенсивность труда - 12 800 гривен, индексация - 490 гривен.

Зарплата первого заместителя министра молодежи и спорта Игоря Гоцула составила 32,7 тыс. гривен, заместителей Николая Даневича - 33,9 тыс. гривен, Ярослава Войтовича - 26,2 тыс. гривен, Александра Яремы - 36,6 тыс. гривен, Николая Мовчана - 31,7 тыс. гривен и госсекретаря Олега Немчинова - 167,6 тыс. гривен (в том числе 81,5 тыс. гривен - материальная помощь на оздоровление).

Как сообщали Українськi Новини, Жданов задекларировал 689 тыс. гривен доходов за 2018 год.

В декабре Жданов получил надбавок и премий в пять раз больше зарплаты.