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11 червня 2019, вівторок, 21:15 19
Події 2019-06-11T23:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві мотоцикл протаранив Toyota, один водій госпіталізований

У Києві мотоцикл протаранив Toyota, один водій госпіталізований

ДТП з мотоциклом на Троєщині. Фото: Інформатор
ДТП з мотоциклом на Троєщині. Фото: Інформатор

Сьогодні, 11 червня, у Києві мотоцикл протаранив легковий автомобіль Toyota Yaris. В результаті аварії водій мотоцикла був госпіталізований. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що інцидент стався в Деснянському районі на вулиці Генерала Ватутіна.

За попередньою інформацією, мотоцикл рухався по проспекту Генерала Ватутіна у бік Північного мосту. У цей момент із заправної станції виїхав водій Toyota. Він не помітив мотоцикліста, а байкер не зреагував на такий маневр автомобіля.

ДТП з мотоциклом на Троєщині. Фото: ІнформаторДТП з мотоциклом на Троєщині. Фото: Інформатор

Наголошується, що в результаті зіткнення водій мотоцикла вилетів з транспортного засобу, а сам байк відкинуло на кілька метрів уперед. Очевидці ДТП викликали медиків, які госпіталізували байкера з різними травмами. Також до місця аварії прибула служба ДСНС. Рятувальники змили з асфальтного покриття залишки бензину, який витік з бака мотоцикла. Обставини ДТП з'ясовували патрульні та слідчо-оперативна група.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві 17-річного мотоцикліста збив Citroen.

Раніше байкер протаранив таксі Uber на бульварі Дружби народів у Києві.

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