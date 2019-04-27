Байкер протаранил такси Uber на бульваре Дружбы народов в Киеве

В субботу, 27 апреля, в Киеве по адресу бульвар Дружбы Народов, 4\/6 произошло ДТП с участием мотоцикла. Байкер на Loncin врезался в Renault Logan службы такси Uber. Байкер отделался легкими травмами, сообщает "Информатор".\r\nАвария случилась около 14:45. \r\nКак рассказал водитель Renault, он двигался в сторону Печерского моста и собирался поворачивать направо в придворовую территорию. В этот момент он ощутил сильный удар сзади.\r\n\r\nКогда вышел на улицу, то увидел, что рядом с машиной лежит человек, а с другой стороны лежал мотоцикл. На место вызвали медиков и полицию. Врачи оказали помощь на месте, но от госпитализации байкер отказался. После столкновения движение по полосе общественного транспорта было ограничено.\r\n\r\nТакси Uber. Фото: "Информатор"\r\nПравоохранители оформили ДТП и освободили проезжую часть от поврежденного транспорта. На месте работала патрульная полиция и медики. Подробности инцидента устанавливаются.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве на бульваре Дружбы народов столкнулись три авто и создали большую пробку возле моста Патона.