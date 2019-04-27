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27 апреля 2019, суббота, 20:34 744
Происшествия 2019-04-27T20:39:31+03:00
Українські Новини
Байкер протаранил такси Uber на бульваре Дружбы народов в Киеве

Байкер протаранил такси Uber на бульваре Дружбы народов в Киеве

В субботу, 27 апреля, в Киеве по адресу бульвар Дружбы Народов, 4/6 произошло ДТП с участием мотоцикла. Байкер на Loncin врезался в Renault Logan службы такси Uber. Байкер отделался легкими травмами, сообщает "Информатор".

Авария случилась около 14:45. 

Как рассказал водитель Renault, он двигался в сторону Печерского моста и собирался поворачивать направо в придворовую территорию. В этот момент он ощутил сильный удар сзади.

Когда вышел на улицу, то увидел, что рядом с машиной лежит человек, а с другой стороны лежал мотоцикл. На место вызвали медиков и полицию. Врачи оказали помощь на месте, но от госпитализации байкер отказался. После столкновения движение по полосе общественного транспорта было ограничено.

Такси Uber. Фото: Такси Uber. Фото: "Информатор"

Правоохранители оформили ДТП и освободили проезжую часть от поврежденного транспорта. На месте работала патрульная полиция и медики. Подробности инцидента устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на бульваре Дружбы народов столкнулись три авто и создали большую пробку возле моста Патона.

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