Омелян передрік, що Зеленський стане "бандерівцем" до кінця терміну президента

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що до завершення терміну своїх президентських повноважень Володимир Зеленський стане "бандерівцем", як це відбувалося з усіма попередніми президентами України.

Про це Омелян сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Кожен новий президент України розпочинав свою каденцію з переконання, що він саме той, який зможе проводити конструктивний діалог з Москвою, і що саме йому дарована роль такого миротворця, який буде гарно займатися бізнесом, розвивати стосунки, і що не буде жодної загрози анексії, чи окупації купатися з боку Росії. І кожен президент України завершував тим, що фактично ставав "бандерівцем", борючись з Російською Федерацією", - вважає Омелян.

Міністр уточнив, що саме таким шляхом пішли всі попередні президенти України, враховуючи Віктора Януковича.

"Цим шляхом пройшов Кравчук. Ми всі пам'ятаємо севастопольські кризи і здачу ядерної зброї. Цим шляхом пройшов Кучма. Ми всі пам'ятаємо братерство, обійми з Російською Федерацією і кризи в Тузлі. Цим шляхом пройшов і Янукович, і Ющенко і зараз цей шлях уготований Зеленському", - вважає міністр.

Як повідомляли Українські Новини, більшість мешканців села, де народився Бандера, проголосували за Зеленського.

Зеленський заявив, що Степан Бандера - герой для деякого відсотка українців.

Тим часом Омелян нахамив Зеленському, назвавши його "максимум ліфтером".