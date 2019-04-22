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22 апреля 2019, понедельник, 18:15 1600
Выборы 2019-04-22T18:46:31+03:00
Українські Новини
Большинство жителей села, где родился Бандера, проголосовали за Зеленского

Большинство жителей села, где родился Бандера, проголосовали за Зеленского

Степан Бандера и Владимир Зеленский. Коллаж
Степан Бандера и Владимир Зеленский. Коллаж

В Ивано-Франковской области в селе Старый Угринов, где родился Степан Бандера, большинство граждан проголосовали за кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщило интернет-издание "Цензор.нет".

Речь идет об избирательном участке №260317 округа №85 в Ивано-Франковской области.

Согласно данным, обнародованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины, 282 жителя села проголосовали за Владимира Зеленского, тогда как за Петра Порошенко - 182. Еще 10 бюллетеней были признаны недействительными. Также 294 человека не приняли участия в выборах Президента Украины.

Напомним, по данным ЦИК, Зеленский побеждает во всех регионах, кроме Львовской области и зарубежного округа. При этом только в 2 регионах (Ивано-Франковской и Тернопольской области) он набрал менее 60%, а в 7 - более 85% (Николаевская, Запорожская, Харьковская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская, Луганская области).

Официально результаты выборов должны быть установлены ЦИК на основании оригиналов бумажных протоколов окружных избирательных комиссий о голосовании граждан на участках не позднее 1 мая.

Инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.

Как сообщали Украинские Новости, по состоянию на 14:30 22 апреля ЦИК посчитала 99% бюллетеней: у Зеленского - 73,21% голосов, у Порошенко - 24,46%.

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