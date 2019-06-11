Інфляція в травні перевищила прогноз НБУ

Фактичний показник інфляції в травні перевищив траєкторію прогнозу, опубліковану в "інфляційному звіті Національного банку".\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ травні 2019 споживча інфляція в річному вимірі становила 9,6% (8,8% - у квітні).\r\nВ місячному вимірі ціни зросли на 0,7%.\r\nФактичний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу, опубліковану в "інфляційний звіт" (квітень 2019).\r\nЦе обумовлено, перш за все, стрімким, якщо порівняти з очікуваним підвищенням цін на сирі продукти харчування внаслідок їх недостатньої пропозиції.\r\nКрім того, більш високими темпами дорожчає паливо через складнощі з імпортом енергоресурсів з Білорусі та Росії.\r\nВ той же час базова інфляція, як і в попередні місяці, була трохи нижче прогнозу.\r\nБазова інфляція у травні залишилася на рівні 7,4% в річному вимірі.\r\nФактичні показники інфляції, зокрема базової, свідчать, що фундаментальний інфляційний тиск в цілому відповідає очікуванням Національного банку.\r\nОднак загальний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу, насамперед, внаслідок дії тимчасових факторів пропозиції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у травні ціни на продукти зросли, але в серпні повинні впасти.\r\nТим часом у травні подорожчали продукти і послуги охорони здоров'я, а вартість комуналки "просіла".