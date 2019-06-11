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11 червня 2019, вівторок, 20:03 20
Економіка 2019-06-11T21:31:34+03:00
Українські Новини
Інфляція в травні перевищила прогноз НБУ

Інфляція в травні перевищила прогноз НБУ

Інфляция. Фото: Олексій Дорошенко/Facebook
Інфляция. Фото: Олексій Дорошенко/Facebook

Фактичний показник інфляції в травні перевищив траєкторію прогнозу, опубліковану в "інфляційному звіті Національного банку".

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У травні 2019 споживча інфляція в річному вимірі становила 9,6% (8,8% - у квітні).

В місячному вимірі ціни зросли на 0,7%.

Фактичний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу, опубліковану в "інфляційний звіт" (квітень 2019).

Це обумовлено, перш за все, стрімким, якщо порівняти з очікуваним підвищенням цін на сирі продукти харчування внаслідок їх недостатньої пропозиції.

Крім того, більш високими темпами дорожчає паливо через складнощі з імпортом енергоресурсів з Білорусі та Росії.

В той же час базова інфляція, як і в попередні місяці, була трохи нижче прогнозу.

Базова інфляція у травні залишилася на рівні 7,4% в річному вимірі.

Фактичні показники інфляції, зокрема базової, свідчать, що фундаментальний інфляційний тиск в цілому відповідає очікуванням Національного банку.

Однак загальний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу, насамперед, внаслідок дії тимчасових факторів пропозиції.

Як повідомляли Українські Новини, у травні ціни на продукти зросли, але в серпні повинні впасти.

Тим часом у травні подорожчали продукти і послуги охорони здоров'я, а вартість комуналки "просіла".

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