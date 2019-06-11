На Донбасі бойовики при обстрілі поранили двох українських військових

Сьогодні, 11 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики 5 разів порушили перемир'я. Під час обстрілу було поранено двоє українських військових. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник здійснив п'ять обстрілів з початку доби.

"В районі відповідальності оперативно-тактичної групи"Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: двічі в районі населеного пункту Широкіно з автоматичного гранатомета і снайперської гвинтівки; близько Водяного - зі стрілецької зброї; поблизу Піски - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: в районі населеного пункту Південне - з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, в результаті обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, у зоні ООС військові поранили 10 окупантів і знищили одну одиницю військової техніки.

Раніше бойовики 12 раз обстріляли позиції ООС, 2 військових загинули, ще 4 поранено і 7 травмовано.