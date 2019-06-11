NASA вирішило відкрити на МКС "коворкінг" з 2020 року

NASA запланувало давати можливість за гроші відвідувати Міжнародну космічну станцію і проводити там приватні експерименти з 2020 року.

Певно, можна буде підключати приватні дослідні модулі і розміщувати на МКС рекламу, пише Tehnot.

Орбітальний "коворкінг" стане частиною нового плану агентства із комерційного використання Міжнародної космічної станції. Він дозволяє приватним компанія придбувати час і простір на МКС, який можна використовувати для своїх експериментів, виробництва і тестування продуктів. а також для зйомок рекламних роликів або фільмів.

Для цього можна використовувати штатний персонал станції, або навіть відправити на орбіту своїх людей. На МКС і раніше можна було відправити "туристів", але в правилах NASA була прописана заборона на комерційне використання американської частини станції. Будь-яка компанія, що бажала відправити сюди свою продукцію або людей мала довести "освітню" або наукову необхідність технології. Астронавтам станції заборонялося працювати над експериментами, якщо була можливість, що вони призведуть до отримання прибутку.

Завдяки оновленій директиві NASA планує компенсувати частину коштів, необхідних для функціонування МКС, а вивільнені кошти направити на головні свої актуальні місії, що стосуються освоєння Місяця, а потім і Марса.

Таке "задоволення" природно буде коштувати дорого. Для початку до станції потрібно долетіти. Зараз доставку виконують російські кораблі "Союз", кожен запуск обходиться приблизно в 80 млн доларів. Але вже в цьому році Boeing і SpaceX мають отримати сертифікат на "пасажирські перевезення" (хоча недавня аварія під час тестів SpaceX Crew Dragon трохи відклав цю подію). Імовірно їх послуги обійдуться в 40-50 млн за запуск, але скільки з цього припаде на частку пасажира поки незрозуміло. Але за добу на станції йому доведеться заплатити 35 тис. доларів. 11 250 доларів за проживання і використання системи життєзабезпечення і 22 500 — за все інше: їжу, повітря, медикаменти та інше.

Вантажі (обладнання та сировина для експериментів) тарифіковано. Компаніям потрібно буде заплатити від 3 до 18 тис. доларів за кілограм. Строго регламентована максимальна маса, і кількість годин, які зможе витратити персонал станції. В цілому, на комерційні проекти може бути виділено не більш як 5% ресурсів МКС (90 годин на рік).

Як повідомляли Українські Новини, на космодромі NASA до МКС відбувся запуск вантажного корабля Cargo Dragon.

Тим часом квиток на суборбітальний політ задекларував голова Дніпровського міської ради Борис Філатов.