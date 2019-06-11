Після тривалого зміцнення гривня на міжбанку різко обвалилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 22 коп. у вівторок знизився на 14 коп. до 26,46 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,21-26,24 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,33-26,37 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,46-26,49 UAH\/USD.\r\nУ вівторок НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 4,55% з 27,72 UAH\/USD до 26,46 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на початку тижня гривня на міжбанку зміцнилася ще на 22 копійки.\r\nТим часом, опублікований прогноз ICU до кінця року, згідно з яким курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.