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11 червня 2019, вівторок, 17:38 38
Економіка 2019-06-11T19:15:02+03:00
Українські Новини
Після тривалого зміцнення гривня на міжбанку різко обвалилася

Після тривалого зміцнення гривня на міжбанку різко обвалилася

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 22 коп. у вівторок знизився на 14 коп. до 26,46 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,21-26,24 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,33-26,37 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,46-26,49 UAH/USD.

У вівторок НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 4,55% з 27,72 UAH/USD до 26,46 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, на початку тижня гривня на міжбанку зміцнилася ще на 22 копійки.

Тим часом, опублікований прогноз ICU до кінця року, згідно з яким курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.

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