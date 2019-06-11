Справу організатора "референдуму" на підтримку "ЛНР" направлено до суду

Прокуратура направила в Біловодський районний суд справу "голови виборчої комісії" "референдуму" на підтримку створення самопроголошеної "Луганської народної республіки" в Станично-Луганському районі Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Луганської області, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, обвинувачений оголошував про початок і кінець виборчого процесу на "дільниці", забезпечував збереження виборчих скриньок, кабін та бюлетенів, проводив інструктаж з членами так званої виборчої комісії і надавав вказівки підрахунку голосів та формування протоколу за результатами голосування".

Прокуратура звинувачує чоловіка за ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) Кримінального кодексу.

Під час досудового розслідування чоловік повністю визнав свою вину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину і викриттю співучасників.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала розвідника "ЛНР".

Крім того, на Донбасі бойовик "ЛНР" втік через поганого ставлення командира.