Зеленський звільнив ще сім СБУшників через порушення під час виборчої компанії і контрабанду

Президент Володимир Зеленський звільнив заступників голови Служби безпеки України Олега Фролова та Владислава Косинського, а також керівників 5 обласних управлінь СБУ.

Про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу, передають Українські Новини.

"Були звільнені двоє заступників голови Служби безпеки України. Це ті люди, які, за нашою інформацією, були причетні до багатьох протиправних діянь, у тому числі, які відбувалися під час виборчої кампанії. Для них це тільки початок шляху. Йдеться про Фролова Олега Володимировича і Косинського Владислава Володимировича", - сказав він.

Також були звільнені керівники управлінь СБУ в: Одеській області - Олександр Довженко, Львівській - Олександр Ткачук, Вінницькій - Олег Зозуля, Закарпатській - Володимир Пахнюк і Чернівецькій - Руслан Сторожук.

"Це ті, хто відзначився в негативному плані, що пов'язане з контрабандою", - сказав заступник глави Адміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Раніше Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Малікова.

Крім того, глава СБУ Василь Грицак подав у відставку.