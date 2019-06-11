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11 червня 2019, вівторок, 13:34 717
Суспільство 2019-06-11T15:43:26+03:00
Українські Новини
Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП

Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП

Філарет. Фото: cerkva.info
Філарет. Фото: cerkva.info

Патріарх Філарет вирішив скликати "помісний собор", на якому має намір офіційно відновити діяльність Української православної церкви Київського патріархату. Про це повідомляє ВВС Україна у вівторок, 11 червня.

З такою заявою він виступив перед початком форуму За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат!.

"Ми скликаємо помісний собор, на якому не ухвалимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 року. Значить, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня", - сказав Філарет.

Він також зазначив, що Київський патріархат не приймає томос про автокефалію.

"Ми не знали зміст томосу, який нам дали. Якщо б ми знали зміст, 15 грудня не голосували б за автокефалію. Тому що нам не потрібно переходити з однієї залежності на іншу", - додав Філарет.

За даними видання, на собор Філарета з єпископів може приїхати митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф, а також, можливо, ще один з єпископів з колишніх парафій УПЦ КП в Росії. Приїхати може і невелика частина священиків Київської єпархії ПЦУ, якою керує сам Філарет.

В ПЦУ цього зборам великого значення не надають, оскільки після 25 червня київським парафіям дозволять переходити з підпорядкування митрополита Філарета Єпіфанія і у почесного патріарха зникне велика частина впливу.

Як повідомляли Українські Новини, Філарет зустрівся з представниками Вселенського патріархату.

Раніше Епіфаній розповів про ультиматумах і приниження з боку Філарета.

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