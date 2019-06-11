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11 червня 2019, вівторок, 13:04 18
Європа 2019-06-11T16:30:03+03:00
Українські Новини
Із дна Дунаю підняли тіла капітана і пасажирів затонулого судна

Із дна Дунаю підняли тіла капітана і пасажирів затонулого судна

Із затонулого в Будапешті катери, який витягли з Дунаю вранці у вівторок, 11 червня, витягли тіла чотирьох загиблих. Про це повідомляє Yonhap.

"Чотири тіла, троє з яких, імовірно, є корейцями, виявлені в зруйнованому туристичному катері, піднятому з Дунаю вранці у вівторок, майже через два тижні після затоплення, внаслідок чого 26 громадян Південної Кореї загинули або пропали без вісті", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що виявлені тіла належать угорському капітану судна Hableany і трьом пасажирам - південнокорейським туристам.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Будапешта навпроти парламенту прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї. Капітаном корабля, протаранив теплохід в Будапешті, виявився українець.

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