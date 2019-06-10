Шоумен Притула раніше жартував над нерішучістю і дефектом мови Вакарчука, з яким зараз йде на вибори

Український шоумен і телеведучий Сергій Притула, який йде на вибори у Верховну Раду від команди відомого українського співака Святослава Вакарчука "Голос", раніше жартував над його президентськими перспективами.

Так, у 2016 році Притула на своїй сторінці в Facebook опублікував пост, в якому пожартував про дефект мови Вакарчука.

"Спікер Верховної ради України не вимовляє букву "р". Генеральний прокурор України не вимовляє букву "р". Президентські перспективи Вакарчука виглядають не такими вже й примарними..." - написав шоумен.

Також перед виборами Президента України у 2018 році в інтерв'ю Gazeta.ua Притула знову іронічно висловився про музиканта.

"... Слава рік не може зрозуміти, він розумний, чи красивий. А Зеленський тим часом відкушує шматки електорату у кожного з політиків", - заявив Притула.

Як повідомляли Українські Новини, Святослав Вакарчук заявив про намір брати участь у виборах Ради з партією "Голос" і вже представив свою команду.

Також Вакарчук виключає попадання діючих депутатів в список партії "Голос".