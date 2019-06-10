підписатися на розсилку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Шоумен Притула раніше жартував над нерішучістю і дефектом мови Вакарчука, з яким зараз йде на вибори
10 червня 2019, понеділок, 20:50 27
Політика 2019-06-10T23:00:02+03:00
Українські Новини
Шоумен Притула раніше жартував над нерішучістю і дефектом мови Вакарчука, з яким зараз йде на вибори

Шоумен Притула раніше жартував над нерішучістю і дефектом мови Вакарчука, з яким зараз йде на вибори

Вакарчук і Притула. Фото: facebоok.com/GolosZmin
Вакарчук і Притула. Фото: facebоok.com/GolosZmin

Український шоумен і телеведучий Сергій Притула, який йде на вибори у Верховну Раду від команди відомого українського співака Святослава Вакарчука "Голос", раніше жартував над його президентськими перспективами.

Так, у 2016 році Притула на своїй сторінці в Facebook опублікував пост, в якому пожартував про дефект мови Вакарчука.

"Спікер Верховної ради України не вимовляє букву "р". Генеральний прокурор України не вимовляє букву "р". Президентські перспективи Вакарчука виглядають не такими вже й примарними..." - написав шоумен.

Також перед виборами Президента України у 2018 році в інтерв'ю Gazeta.ua Притула знову іронічно висловився про музиканта.

"... Слава рік не може зрозуміти, він розумний, чи красивий. А Зеленський тим часом відкушує шматки електорату у кожного з політиків", - заявив Притула.

Як повідомляли Українські Новини, Святослав Вакарчук заявив про намір брати участь у виборах Ради з партією "Голос" і вже представив свою команду.

Також Вакарчук виключає попадання діючих депутатів в список партії "Голос".

Більше новин про: Святослав Вакарчук Парламентські вибори Сергій Притула

Архів
Новини
У Сумській області суддю затримали за підозрою в отриманні $4 тис. хабара 23:04
Зеленський використовує методи режиму Порошенка, - Бойко відповів на погрози Мендель покарати його за переговори з РФ 22:44
Семерак у травні отримав надбанку розміром з оклад 22:13 Документ
Будівництво. Фото:
Троє робітників впали з будівництва у Печерському районі Києва 21:32
Зарплата Полторака за травень у 5 разів перевищила оклад 21:18 Документ
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Тягнибок очолив загальний список шести партій на вибори в Раду 20:41
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
Москаль заявив про вихід з партії Порошенка 12:15
З понеділка гривня до долара зміцнилася: курс іноземних валют НБУ 05:59
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС 11:08
З'їзд
На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою 12:25
Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік 17:56 Доповнено
Коболєв зі своєю супутницею в ресторані.
Коболєва помітили з новою супутницею на терасі одного з київських ресторанів 17:09
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok