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10 червня 2019, понеділок, 18:58 14 Документ
Кабмін 2019-06-10T20:30:02+03:00
Українські Новини
Стець заробив в 4 рази менше за держсекретаря міністерства за травень, отримавши лише оклад

Стець заробив в 4 рази менше за держсекретаря міністерства за травень, отримавши лише оклад

Юрій Стець.
Юрій Стець.

Заробітна плата міністра інформаційної політики Юрія Стеця за травень становить 16,5 тис. гривень, його заступників - від 46,7 тис. до 48,6 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 68,2 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства інформаційної політики на запит Українських Новин.

Згідно з ним, 16 000 гривень заробітної плати Стеця становить посадовий оклад, 501 гривню - індексація.

Інші доплати, премії, надбавки, матеріальна допомога міністру в травні не нараховувалися і не виплачувалися.

Зарплата першого заступника міністра інформаційної політики Еміне Джапарової становить 48,6 тис. гривень, заступника Дмитра Золотухіна - 46,7 тис. гривень, держсекретаря Артема Біденка - 68,2 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Нацгвардія в 2014 привласнила Стецю військове звання підполковника.

Також Стець весь березень провів у відпустці і заробітна плата йому не нараховувалася.

Тим часом Стець задекларував 363 тис. гривень доходів за 2018 рік. У грудні голова Мінінформполітики Стець отримав "голу" ставку.

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