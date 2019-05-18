Нацгвардия в 2014 присвоила Стецю воинское звание подполковника

Командующий Нацгвардией в октябре 2014 года Степан Полторак присвоил министру информационной политики Юрию Стецю воинское звание "подполковник".

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Стець стал подполковником согласно приказу Полторака от 13 октября 2014 года.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, главный охранник Порошенко тайно получил звание генерал-лейтенанта.

Также Порошенко присвоил звание Героя Украины Грицаку.