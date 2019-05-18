подписаться на рассылку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
18 мая 2019, суббота, 15:33 204
Силовые структуры 2019-05-18T15:33:07+03:00
Українські Новини
Нацгвардия в 2014 присвоила Стецю воинское звание подполковника

Нацгвардия в 2014 присвоила Стецю воинское звание подполковника

Юрий Стець
Юрий Стець

Командующий Нацгвардией в октябре 2014 года Степан Полторак присвоил министру информационной политики Юрию Стецю воинское звание "подполковник".

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Стець стал подполковником согласно приказу Полторака от 13 октября 2014 года.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, главный охранник Порошенко тайно получил звание генерал-лейтенанта.

Также Порошенко присвоил звание Героя Украины Грицаку.

Больше новостей о: Степан Полторак Нацгвардия Юрий Стець

Архив
Новости
В Одессе начала работу "туристическая полиция" 16:57
Россия отказалась помочь Украине расследовать дело о депортации крымских татар, - прокуратура 16:36
Подтопленные дома в Ровенской области. Фото: ГосЧС
Фото дня: мощный ливень затопил улицы и дворы в Ровенской области 16:15
Видео дня: на вокзале в Киеве прошел перформанс к годовщине депортации крымских татар 15:55
Нацгвардия в 2014 присвоила Стецю воинское звание подполковника 15:33
больше новостей
От града и шквального ветра до 32-градусной жары: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
В Харькове эвакуируют людей из 19 торговых центров 17:49
Стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде" 06:00
Стало известно, кто представит Германию на инаугурации Зеленского 13:07
Понятие виски, которое не соответствовало европейским нормам, исключено из законодательства 17:49
больше новостей
Зеленский призвал желающих собраться перед инаугурацией в Мариинском парке 20:29
Зеленский привлечет мировых HR-специалистов к отбору кандидатов на госдолжности 20:03
От града и шквального ветра до 32-градусной жары: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
Коалиции в Раде нет еще с 2016 года, - Пилипенко 10:56
Ураган снес лес в Житомирской области. Фото: пресс-служба Житомирского ОУЛОХ
Фото дня: ураган-смерч снес более 100 гектаров леса в Житомирской области 22:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok