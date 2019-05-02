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02 мая 2019, четверг, 12:45 111 Документ
Кабмин 2019-05-02T12:46:55+03:00
Українські Новини
Стець весь март провел в отпуске и зарплата ему не начислялась

Стець весь март провел в отпуске и зарплата ему не начислялась

Юрий Стець.
Юрий Стець.

Министр информационной политики Юрий Стець в марте был в отпуске и зарплата ему не начислялась и не выплачивалась, а зарплата его заместителей составила от 19,6 тыс. до 21,8 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 68,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства информационной политики на запрос Українських Новин.

Зарплата первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапаровой составила 21,8 тыс. гривен, заместителя Дмитрия Золотухина - 19,6 тыс. гривен, госсекретаря Артема Биденко - 68,2 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Стець задекларировал 363 тыс. гривен доходов за 2018 год.

В декабре глава Мининформполитики Стець получил "голую" ставку.

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