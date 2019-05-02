Стець весь март провел в отпуске и зарплата ему не начислялась

Министр информационной политики Юрий Стець в марте был в отпуске и зарплата ему не начислялась и не выплачивалась, а зарплата его заместителей составила от 19,6 тыс. до 21,8 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 68,2 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе Министерства информационной политики на запрос Українських Новин.\r\nЗарплата первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапаровой составила 21,8 тыс. гривен, заместителя Дмитрия Золотухина - 19,6 тыс. гривен, госсекретаря Артема Биденко - 68,2 тыс. гривен.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Стець задекларировал 363 тыс. гривен доходов за 2018 год.\r\nВ декабре глава Мининформполитики Стець получил "голую" ставку.