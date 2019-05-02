Стець весь март провел в отпуске и зарплата ему не начислялась

С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01

В Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта

В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00

В Черкасах в колонии случился бунт заключенных, есть пострадавшие 23:56