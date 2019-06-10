У травні подорожчали продукти і послуги охорони здоров'я, а вартість комуналки "просіла"

У травні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 0,7%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в травні підвищилися на 1,0%, на одяг і взуття – знизилися на 1,5%, на житлово-комунальні послуги – знизилися на 0,7%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 0,3%, на освіту – не змінилися.

В порівнянні з травнем 2018 року в травні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 9,6%.

У січні-травні інфляція становила 4,2%.

Як повідомляли Українські Новини, опублікований прогноз ICU до кінця року, згідно з яким курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.

Тим часом, на початку тижня гривня на міжбанку зміцнилася ще на 22 копійки.

Раніше, у квітні, ціни в Україні зросли на 1%.