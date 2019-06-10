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10 червня 2019, понеділок, 18:05 31
Президент 2019-06-10T18:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів

Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів

Володимир Зеленський. Скріншот: АП/Facebook
Володимир Зеленський. Скріншот: АП/Facebook

Президент Володимир Зеленський, який хоче звільнити 13 губернаторів, виступає за звільнення голів обласних державних адміністрацій.

Про це повідомила його прес-секретар Юлія Мендель на брифінгу, передають Українські Новини.

"Президент України наполягає на тому, що повинні бути звільнені всі губернатори. Зараз мова йде про 13 і триває процес пошуку професіоналів, які можуть очолити ОДА", - сказала вона.

5 червня Кабінет Міністрів вніс Зеленському подання на звільнення голів 13 ОДА.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проекти указів Президента про звільнення низки голів обласних державних адміністрацій.

Раніше, перед виборами Президента, Петро Порошенко обіцяв ліквідувати посади губернаторів.

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