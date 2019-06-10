Заразилася ще понад тисяча осіб: кір продовжує вирувати в Україні

Міністерство охорони здоров'я констатує, що за період з 25 травня по 6 червня на кір захворіли 1 133 людини в той час, як МОЗ скасував вікові обмеження для безкоштовного щеплення від кору.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ, передають Українські Новини.

"За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом 23-го тижня 2019 на кір захворіли 1 133 людини - 505 дорослих і 628 дітей. Щеплення - єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що за період з 25 травня по 6 червня найбільше нових випадків кору зареєстровано в Харківській області (156 хворих: 97 дорослих і 59 дітей), в Києві (100: 51 дорослий і 49 дітей), Тернопільській (89: 21 дорослий і 68 дітей), Львівській (84 хворих: 22 дорослих і 62 дитини) і Київській областях (80: 40 дорослих і 40 дітей).

З початку року (з 28 грудня 2018 до 6 червня 2019) на кір захворіли 53 112 людини - 25 005 дорослих та 28 107 дітей, а від ускладнень кору померли 18 осіб.

Всього з початку спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли понад 110 тис. осіб, 39 з яких померли.

Як повідомляли Українські Новини, в останній тиждень весни на кір захворіла понад тисяча осіб.

Тим часом Ізраїль вніс Україну і Грузію до переліку небезпечних для відвідування країн через кір.