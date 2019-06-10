підписатися на розсилку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
10 червня 2019, понеділок, 17:41 15
Суспільство 2019-06-10T19:00:04+03:00
Українські Новини
Заразилася ще понад тисяча осіб: кір продовжує вирувати в Україні

Заразилася ще понад тисяча осіб: кір продовжує вирувати в Україні

Шприц. Фото: pixabay
Шприц. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я констатує, що за період з 25 травня по 6 червня на кір захворіли 1 133 людини в той час, як МОЗ скасував вікові обмеження для безкоштовного щеплення від кору.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ, передають Українські Новини.

"За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом 23-го тижня 2019 на кір захворіли 1 133 людини - 505 дорослих і 628 дітей. Щеплення - єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що за період з 25 травня по 6 червня найбільше нових випадків кору зареєстровано в Харківській області (156 хворих: 97 дорослих і 59 дітей), в Києві (100: 51 дорослий і 49 дітей), Тернопільській (89: 21 дорослий і 68 дітей), Львівській (84 хворих: 22 дорослих і 62 дитини) і Київській областях (80: 40 дорослих і 40 дітей).

З початку року (з 28 грудня 2018 до 6 червня 2019) на кір захворіли 53 112 людини - 25 005 дорослих та 28 107 дітей, а від ускладнень кору померли 18 осіб.

Всього з початку спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли понад 110 тис. осіб, 39 з яких померли.

Як повідомляли Українські Новини, в останній тиждень весни на кір захворіла понад тисяча осіб.

Тим часом Ізраїль вніс Україну і Грузію до переліку небезпечних для відвідування країн через кір.

Більше новин про: МОЗ захворюваність на кір кір Зараження кором

Архів
Новини
Ідея члена команди Зеленського дозволити ВРП карати адвокатів – небачена антиправовая утопія, - адвокат Солодко 19:00
Стець заробив в 4 рази менше за держсекретаря міністерства за травень, отримавши лише оклад 18:58 Документ
Перепис населення України у 2020 році буде відбуватися через смартфон, - Кубів 18:50
Нардепи "Самопомочі" – серед лідерів доброчесності за версією руху "Чесно" 18:44
Вчені назвали 3 простих кроки, за допомогою яких "сови" зможуть стати "жайворонками" 18:29
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
Американська TerraMax розглядає можливість запуску виробництва біопрепаратів для захисту рослин в Україні у 2020 10:26
Тягнибок очолив загальний список шести партій на вибори в Раду 20:41
З'їзд
На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою 12:25
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС 11:08
З'їзд
На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою 12:25
Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік 17:56 Доповнено
Коболєв зі своєю супутницею в ресторані.
Коболєва помітили з новою супутницею на терасі одного з київських ресторанів 17:09
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok