В последнюю неделю весны корью заболели больше тысячи человек

Министерство здравоохренения заявляет, что за период с 24 по 31 мая корью заболели 1 310 человек.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 22-й недели 2019 корью заболели 1 310 человек - 643 взрослых и 667 детей. Прививка - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - говорится в нем.

Согласно сообщению, с 24 по 30 мая больше новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (184 больных: 120 взрослых и 64 ребенка), Киеве (128: 76 взрослых и 52 ребенка), Киевской (128: 74 взрослых и 54 ребенка), Хмельницкой ( 93 больных: 40 взрослых и 53 ребенка), и Тернопольской областях (82: 25 взрослых и 57 детей).

С начала года (с 28 декабря 2018 до 30 мая 2019) корью заболели 52 034 человека - 24 534 взрослых и 27 500 детей, а от осложнений кори умерли 17 человек.

Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тыс. человек, 38 из которых умерли.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав отменил возрастные ограничения для бесплатной прививки от кори.

Тем временем, корью заболели уже 1399 человек.