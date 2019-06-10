Зеленський оголосив конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України

Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України, а також створив комісію з відбору кандидатів.

Про це сказано в указі Президента №356 від 10 червня, передають Українські Новини.

Крім того, він визнав такими, що втратили чинність, укази Порошенка №1043 від 1 листопада 2007 року "Про Порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України" і №100 від 4 квітня 2019 "Про конкурс із відбору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України".

Указом Зеленський затвердив положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.

Також він доручив міністерству закордонних справ забезпечити проведення тестування учасників конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи.

Як повідомляли Українські Новини, суд заборонив роботу комісії з відбору кандидатів у судді ЄСПЛ від України.

Також позов проти Росії про захоплення Криму ЄСПЛ має намір почати розглядати 11 вересня. Раніше ЄСПЛ раптово скасував запланований початок розгляду позову України проти Росії.