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10 червня 2019, понеділок, 16:19 12
Президент 2019-06-10T16:24:51+03:00
Українські Новини
Зеленський оголосив конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України

Зеленський оголосив конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України

ЄСПЛ. Фото:
ЄСПЛ. Фото: "УП"

Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України, а також створив комісію з відбору кандидатів.

Про це сказано в указі Президента №356 від 10 червня, передають Українські Новини.

Крім того, він визнав такими, що втратили чинність, укази Порошенка №1043 від 1 листопада 2007 року "Про Порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України" і №100 від 4 квітня 2019 "Про конкурс із відбору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України".

Указом Зеленський затвердив положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.

Також він доручив міністерству закордонних справ забезпечити проведення тестування учасників конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи.

Як повідомляли Українські Новини, суд заборонив роботу комісії з відбору кандидатів у судді ЄСПЛ від України.

Також позов проти Росії про захоплення Криму ЄСПЛ має намір почати розглядати 11 вересня. Раніше ЄСПЛ раптово скасував запланований початок розгляду позову України проти Росії.

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