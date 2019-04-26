Суд запретил работу комиссии по отбору кандидатов в судьи ЕСПЧ от Украины

Окружной административный суд Киева одобрил иск работы комиссии по отбору кандидатов в судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного суда, передают Українські Новини.

В частности 26 апреля суд постановил запретить конкурсной комиссии принимать документы от лиц, желающих принять участие в конкурсе, проводить тестирования, собеседования, а также действия по отбору кандидатов, формировать и опубликовывать списки на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

Также суд запретил председателю комиссии Наталье Кузнецовой представлять список кандидатов в Министерство иностранных дел для его внесения в установленном порядке в Совет Европы, а также проводить указанный конкурс.

Кроме того, МИДу запрещено проводить тестирования по определению уровня владения участниками конкурса официальным языками Совета Европы.

Суд постановил, что процедура проведения конкурса, а именно определенные комиссией сроки для проведения конкурса, нарушает рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы, тем самым не соответствуя международным стандартам.

Как сообщали Українські Новини, в апреле Президент Петр Порошенко создал конкурсную комиссию для избрания судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины.