Суд запретил работу комиссии по отбору кандидатов в судьи ЕСПЧ от Украины

Окружной административный суд Киева одобрил иск работы комиссии по отбору кандидатов в судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного суда, передают Українські Новини.\r\nВ частности 26 апреля суд постановил запретить конкурсной комиссии принимать документы от лиц, желающих принять участие в конкурсе, проводить тестирования, собеседования, а также действия по отбору кандидатов, формировать и опубликовывать списки на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.\r\nТакже суд запретил председателю комиссии Наталье Кузнецовой представлять список кандидатов в Министерство иностранных дел для его внесения в установленном порядке в Совет Европы, а также проводить указанный конкурс.\r\nКроме того, МИДу запрещено проводить тестирования по определению уровня владения участниками конкурса официальным языками Совета Европы.\r\nСуд постановил, что процедура проведения конкурса, а именно определенные комиссией сроки для проведения конкурса, нарушает рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы, тем самым не соответствуя международным стандартам.\r\nКак сообщали Українські Новини, в апреле Президент Петр Порошенко создал конкурсную комиссию для избрания судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины.