подписаться на рассылку
26.3 26.75
29.3 30
˟
26 апреля 2019, пятница, 21:15 195
Политика 2019-04-26T22:15:01+03:00
Українські Новини
Суд запретил работу комиссии по отбору кандидатов в судьи ЕСПЧ от Украины

Суд запретил работу комиссии по отбору кандидатов в судьи ЕСПЧ от Украины

ЕСПЧ. Фото:
ЕСПЧ. Фото: "УП"

Окружной административный суд Киева одобрил иск работы комиссии по отбору кандидатов в судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного суда, передают Українські Новини.

В частности 26 апреля суд постановил запретить конкурсной комиссии принимать документы от лиц, желающих принять участие в конкурсе, проводить тестирования, собеседования, а также действия по отбору кандидатов, формировать и опубликовывать списки на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

Также суд запретил председателю комиссии Наталье Кузнецовой представлять список кандидатов в Министерство иностранных дел для его внесения в установленном порядке в Совет Европы, а также проводить указанный конкурс.

Кроме того, МИДу запрещено проводить тестирования по определению уровня владения участниками конкурса официальным языками Совета Европы.

Суд постановил, что процедура проведения конкурса, а именно определенные комиссией сроки для проведения конкурса, нарушает рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы, тем самым не соответствуя международным стандартам.

Как сообщали Українські Новини, в апреле Президент Петр Порошенко создал конкурсную комиссию для избрания судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины.

Больше новостей о: Суд ЕСПЧ конкурсная комиссия

Архив
Новости
30-летний житель Кировоградской области находил жертв в социальных сетях или по телевизионным сюжетам. Фото: cyberpolice
Мужчина украл 2,2 млн гривен благотворительных средств в Кировоградской области 22:21
Украинские полярники рассказали, как будут праздновать Пасху 21:54
Инспектор по парковке в Киеве. Фото: facebook/davtyan.dmytro
В Киеве в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке 21:46
У Зеленского открестились от депутатов в Раде, которые его поддержали 21:29
Суд запретил работу комиссии по отбору кандидатов в судьи ЕСПЧ от Украины 21:15
больше новостей
В Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом 06:00 Карта
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника 06:35
Сегодня Страстная пятница: народные поверья и запреты в скорбный день 05:51
С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета 07:11 Документ
больше новостей
С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета 07:11 Документ
ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля 16:50 Исправлено
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
НАБУ будет расследовать препятствование руководством ГПУ расследованию против Манафорта 23:35
В Черкассах около 60 тыс. людей не могут подписать декларацию с врачом 09:13
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok