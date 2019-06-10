Ідея члена команди Зеленського дозволити ВРП карати адвокатів – небачена антиправова утопія, – адвокат Солодко

Адвокат Євген Солодко вважає, що ідея юриста і члена команди Володимира Зеленського Ірини Венедиктової передати Вищій раді правосуддя дисциплінарні санкції проти адвокатів, є прямим втручанням у діяльність адвокатів і не може бути реалізована.

Про це він написав у блозі на сайті "Цензор.нет", передають Українські Новини.

"Поставити адвокатів, прокурорів і суддів під один нагляд центрального органу – це якась небачена антиправова утопія. Може перезавантажити Генеральну прокуратуру і віддати їй дисциплінарки на адвокатів? Адже так мета "дисципліни" незручних адвокатів досягається ще швидше", - обурився юрист.

За його словами, така ідея остаточно дискредитує судову реформу.

"Якщо комусь потрібно остаточно дискредитувати судову реформу в очах міжнародних партнерів, довести її до абсурду або просто оригінальничати перед пресою в пошуках популярності, то краще не використовувати для цього статусу адвокатури. Справа не в 50 тисячах ефективно працюючих адвокатах, а в десятках тисяч клієнтів, які можуть відновити справедливість лише завдяки грамотному і незалежному захисту", - зазначив він.

Солодко додав, що попередня влада вже намагалася взяти під контроль адвокатів, але це для неї закінчилося не добре.

"ВРП як дисциплінарний орган адвокатури – старі пісні юридичного блоку адміністрації президента Порошенка. Парадокс в тому, що ці мотиви підхопили експерти, які бачать себе частиною нової президентської команди. Інтерв'ю Ірини Венедиктової не залишить байдужим ні одного адвоката. Особливо в частині "можливостей перезавантажити ВККС і ВРП" за рахунок незалежності адвокатури", - додав адвокат.

Солодко закликав не втручатися у справи адвокатури, оскільки вона прекрасно працює самостійно.

"Та працює завдяки тому, що "першочергова" президентська ініціатива - нова редакція закону про адвокатуру №9055 - анігілювалась 20 травня цього року, не дочекавшись жодного результативного голосування в парламенті. Причини "непопулярності" законопроекту серед депутатів були абсолютно об'єктивні, а адвокатура вважала його ворожим. Звичайно, в законопроекті 9055 не пропонувалося передати дисциплінарні провадження та іспити в адвокатуру в Вищу раду правосуддя. Там був прописаний механізм, як зламати діючу систему кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Ми розуміли, що цей закон запустить кризовий етап дисфункціональності адвокатури. А вже потім, коли адвокатам припишуть нездатність налагодити роботу нових кваліфікаційних та дисциплінарних комісій, з'явиться нова версія закону – віддати це все державі", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Циганков вважає, що ідея Венедиктової зробити ВРП дисциплінарним органом адвокатури санкціонує розправи з захисниками.

Його колега, адвокат Андрій Федур вважає, що ідея Венедиктової є спробою підпорядкувати адвокатуру владі.