У програмі "Слуги народу" немає ані слова про російську мову, проте є "народне вето" та "електронне маркування дерев"

У програмі "Слуги народу" немає ані слова про російську мову, проте є "народне вето" та "електронне маркування

У передвиборчій програмі політичної партії "Слуга народу", з якої вона піде на позачергові парламентські вибори, немає жодного слова про російську мову, проте згадані "народне вето" та "електронне маркування дерев".

У розділі 1 "Очищена, оновлена та відповідальна влада" передвиборчої програми зазначено "cтворимо механізм народного вето на щойно ухвалені закони", у розділі 13 "Захист довкілля" - "запровадимо електронне маркування дерев для протидії незаконній вирубці лісів". А мовному питанню у передвиборчій програмі не приділено навіть мінімального уваги.

У своєму виступі на з'їзді голова партії Дмитро Разумков зазначив, зазначив, що Україна потребує змін і перемога Володимира Зеленського на виборах президента – лише перша їхня хвиля.

"Сьогодні ми запускаємо другу хвилю – ведемо до парламенту чесних і порядних людей, які готові служити народу, а не власній кишені чи олігархічним кланам", - заявив Дмитро Разумков.

Також Дмитро Разумков зазначив, що першочерговими завданнями фракції партії у парламенті буде скасування депутатської недоторканності, запровадження механізмів відкликання депутатів, надання можливості громадянам впливати на рішення влади через референдуми, встановлення відповідальності для чиновників за незаконне збагачення, впровадження обов'язкової конфіскації майна корупціонерів тощо.

Нагадаємо, 9 червня відбувся з'їзд "Слуги народу" в Ботанічному саду в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами опитування Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка "Слуга народу" набирає понад 43% голосів на виборах в Раду.

Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія та Галина Янченко очолили партійний список "Слуги народу" на позачергових виборах депутатів Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.