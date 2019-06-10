підписатися на розсилку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
10 червня 2019, понеділок, 15:07 15
Верховна Рада і партії 2019-06-10T16:45:02+03:00
Українські Новини
У програмі "Слуги народу" немає ані слова про російську мову, проте є "народне вето" та "електронне маркування

У програмі "Слуги народу" немає ані слова про російську мову, проте є "народне вето" та "електронне маркування дерев"

Слуга народу. Фото: facebook.сом/zesluganarodu
Слуга народу. Фото: facebook.сом/zesluganarodu

У передвиборчій програмі політичної партії "Слуга народу", з якої вона піде на позачергові парламентські вибори, немає жодного слова про російську мову, проте згадані "народне вето" та "електронне маркування дерев".

У розділі 1 "Очищена, оновлена та відповідальна влада" передвиборчої програми зазначено "cтворимо механізм народного вето на щойно ухвалені закони", у розділі 13 "Захист довкілля" - "запровадимо електронне маркування дерев для протидії незаконній вирубці лісів". А мовному питанню у передвиборчій програмі не приділено навіть мінімального уваги.

У своєму виступі на з'їзді голова партії Дмитро Разумков зазначив, зазначив, що Україна потребує змін і перемога Володимира Зеленського на виборах президента – лише перша їхня хвиля.

"Сьогодні ми запускаємо другу хвилю – ведемо до парламенту чесних і порядних людей, які готові служити народу, а не власній кишені чи олігархічним кланам", - заявив Дмитро Разумков.

Також Дмитро Разумков зазначив, що першочерговими завданнями фракції партії у парламенті буде скасування депутатської недоторканності, запровадження механізмів відкликання депутатів, надання можливості громадянам впливати на рішення влади через референдуми, встановлення відповідальності для чиновників за незаконне збагачення, впровадження обов'язкової конфіскації майна корупціонерів тощо.

Нагадаємо, 9 червня відбувся з'їзд "Слуги народу" в Ботанічному саду в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами опитування Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка "Слуга народу" набирає понад 43% голосів на виборах в Раду.

Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія та Галина Янченко очолили партійний список "Слуги народу" на позачергових виборах депутатів Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

Більше новин про: Парламентські вибори Слуга народу Передвиборча програма Дострокові вибори Ради

Архів
Новини
"Громадянська позиція" допускає коаліцію з "Слугою народу" 16:39
Проект закону про запровадження нового ринку електроенергії внесений Зеленським у Раду як невідкладний 16:32
Зеленський оголосив конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України 16:19
ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області та не заплатив за це 16:05
АЕС і університет у Рівному перевіряють на вибухівку 16:03
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
Американська TerraMax розглядає можливість запуску виробництва біопрепаратів для захисту рослин в Україні у 2020 10:26
З'їзд
На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою 12:25
Тягнибок очолив загальний список шести партій на вибори в Раду 20:41
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС 11:08
З'їзд
На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою 12:25
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
Цього тижня українці відпочиватимуть три дні 06:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok