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10 червня 2019, понеділок, 15:09 18
Суспільство 2019-06-10T16:45:02+03:00
Українські Новини
У 2019 відкриються 340 фінансованих за рахунок Фонду регіонального розвитку проектів

У 2019 відкриються 340 фінансованих за рахунок Фонду регіонального розвитку проектів

Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко прогнозує введення в експлуатацію у поточному році 340 проектів, які фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"У нас кожний рік є певна кількість реалізованих об'єктів. У минулому році за рахунок коштів Фонду регіонального розвитку фінансувалося 806 проектів, здано 212 проектів. В цьому році буде здано 340 об'єктів", - сказав Зубко.

За його словами, близько половини проектів, які подаються до комісії фонду, що стосуються сфери освіти.

Також серед найбільш часто поданих проектів - будівництво і реконструкція об'єктів охорони здоров'я.

"Ми підтримуємо освіту, охорону здоров'я, комунальні підприємства, реконструкцію мереж і розвиток дорожньої інфраструктури. Але ми також змушуємо органи місцевого самоврядування дофінансувати ці проекти з місцевого бюджету. Це ефективно", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що дуже важливим для проектів є дотримання строків будівництва об'єктів, які можуть становити максимум 3 роки.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з'явиться Всеукраїнський громадський бюджету.

За 4 місяці доходи місцевих бюджетів зросли на 21,6%.

 

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