Гриценко презентував список партії "Громадянська позиція" для виборів у Раді

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, позафракційний депутат Верховної Ради Дмитро Добродомов, екс-депутати Ради Микола Томенко та Микола Катеринчук, а також активістка Марина Соловйова очолили список "Громадянської позиції" на позачергових виборах парламенту 21 липня.

Відповідний список було оприлюднено на з'їзді партії в Києві, передають Українські новини.

Також у списках партії вказані Анатолій Забарило, Петро Ландняк, Микола Ладовський, Єгор Фірсов, Віктор Трепак, Олександр Савченко, Олександр Кралюк, Андрій Мисик, Тетяна Урсалова, Олександр Федоренко, Едуард Харчіна, Ігор Новосад, Сергій Гайстрюк, Микола Нещадим й Ірина Побідаш.

Як повідомляли Українські новини, 3% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), з тих, хто визначився зі своїм вибором, готові проголосувати за партію "Громадянська позиція".

Зазначимо, сьогодні, 10 червня, останній день для висування партіями кандидатів на вибори Ради.