Завтра в Україні спека досягне 34 градусів

11 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози, вітер південно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.\r\nУ Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\nУ Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nУ Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси, у Дніпропетровській області +30...+35 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+21 градус, вдень +28...+34 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +28...+34 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +28...+33 градуси.\r\nУ Ялті без опадів.\r\nТемпература вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\n10 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на цього тижня українці відпочиватимуть три дні.\r\nТим часом, в Україну йде аномальна спека.