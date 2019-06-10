Завтра в Україні спека досягне 34 градусів

11 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +29...+31 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +29...+31 градус.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +27...+29 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси, у Дніпропетровській області +30...+35 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +28...+34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +28...+34 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +28...+33 градуси.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.

10 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, на цього тижня українці відпочиватимуть три дні.

Тим часом, в Україну йде аномальна спека.