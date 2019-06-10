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10 червня 2019, понеділок, 12:33 18
Вибори 2019-06-10T14:15:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" набирає понад 43% голосів на виборах в Раду, - соцопитування

"Слуга народу" набирає понад 43% голосів на виборах в Раду, - соцопитування

Респондентів запитали, чи прийняли б вони участь у голосуванні, якщо б вибори до Верховної Ради проходили в найближчу неділю.

43% відповіли, що точно так, 37,9% - швидше так, 7,4% - точно ні, 6,5% - швидше ні, 5,1% не змогли відповісти.

Респондентам запропонували вибрати партію, за яку вони проголосують на виборах Ради зі списку.

5%-й бар'єр долають 4 партії серед тих опитаних, хто буде голосувати і визначився з вибором.

4,9% висловили готовність підтримати партію "Голос", 4,7% - "Сила і честь", 3,6% - "Громадянську позицію", 2,2% - Радикальну партію Олега Ляшка.

За "Об'єднання "Самопоміч" готові проголосувати 1,9% респондентів, за "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" і "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" - по 1,7%, за "Громадянську платформу Надії Савченко" - 1,2%, "Національний корпус" - 1%.

Інші партії набирають менше ніж 1% голосів.

Опитування проводилося з 1 по 7 червня серед 1 670 повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, за опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.

Раніше був оприлюднений список ста кандидатів від партії "Слуга народу".

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