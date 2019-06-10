"Слуга народу" набирає понад 43% голосів на виборах в Раду, - соцопитування

Респондентів запитали, чи прийняли б вони участь у голосуванні, якщо б вибори до Верховної Ради проходили в найближчу неділю.\r\n43% відповіли, що точно так, 37,9% - швидше так, 7,4% - точно ні, 6,5% - швидше ні, 5,1% не змогли відповісти.\r\nРеспондентам запропонували вибрати партію, за яку вони проголосують на виборах Ради зі списку.\r\n5%-й бар'єр долають 4 партії серед тих опитаних, хто буде голосувати і визначився з вибором.\r\n4,9% висловили готовність підтримати партію "Голос", 4,7% - "Сила і честь", 3,6% - "Громадянську позицію", 2,2% - Радикальну партію Олега Ляшка.\r\nЗа "Об'єднання "Самопоміч" готові проголосувати 1,9% респондентів, за "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" і "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" - по 1,7%, за "Громадянську платформу Надії Савченко" - 1,2%, "Національний корпус" - 1%.\r\nІнші партії набирають менше ніж 1% голосів.\r\nОпитування проводилося з 1 по 7 червня серед 1 670 повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території.\r\nСтатистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.\r\nРаніше був оприлюднений список ста кандидатів від партії "Слуга народу".