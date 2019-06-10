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10 червня 2019, понеділок, 10:01 14
Події 2019-06-10T11:15:01+03:00
Українські Новини
У Харкові невідомі побили телеоператора

У Харкові невідомі побили телеоператора

Співробітники Національної поліції почали розслідувати побиття невідомими оператора служби новин "Вісті" (кабельний телеканал "Тріолан-Info", Харків) Вадима Макарюка, яке відбулося 7 червня під час конфлікту на території торгового центру "Барабашово".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Управління Нацполиции в Харківській області, передають Українські Новини.

Харківські слідчі відкрили кримінальні провадження за фактами побиття журналіста та перешкоджання його професійній діяльності.

"Встановлено, що невідомі заподіяли тілесні ушкодження 36-річному оператору одного з харківських телеканалів та заволоділи його відеокамерою", - сказано в повідомленні.

Постраждалий був госпіталізований в Харківську міську лікарню швидкої невідкладної допомоги імені Мещанінова, наразі перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

З місця події були вилучені речові докази.

Слідчі порушили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста), 1 ч.. ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Всього внаслідок конфлікту постраждали 9 осіб, які звернулися за допомогою у медичні заклади.

Редактор "Вістей" Анна Черненко повідомила журналістам, що Макарюк знімав конфлікт на ринку.

Невідомі залили йому обличчя сльозогінним газом з балончика, оператор спробував відійти в сторону, але за ним погналися декілька осіб з числа учасників бійки, збили з ніг і потім били ногами.

При цьому вони розбили відеокамеру і вилучили з неї карту пам'яті.

Макарюк у тяжкому стані, у нього стався крововилив у мозок.

Більш як 30 журналістів місцевих та загальноукраїнських видань зібралися 9 червня біля лікарні, де перебуває Макарюк, щоб підтримати колегу, передати йому вітання з днем народження (9 червня Макарюку виповнюється 36 років) і вимагати від правоохоронців розслідувати злочин.

Як повідомляли Українські Новини, у травні напали на черкаського журналіста Вадима Комарова

Пізніше стало відомо, що побиття журналіста у Черкасах будуть розслідувати як замах на вбивство.

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