Курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися, - прогноз ICU до кінця року

Після того, як у МВФ назвали основну загрозу для світової економіки, група ICU прогнозує уповільнення зростання ВВП в 2019 році до 2,3% при інфляції 8% і курсі гривні 28,5 UAH/USD на кінець року.

Про це йдеться в матеріалах ICU, передають Українські Новини.

"Ми очікуємо, що зростання реального ВВП України в 2019 сповільниться до 2.3%. Зростання доходів населення і споживчий попит як і раніше є ключовими факторами, які підтримують економічне зростання. Інвестиційний попит в цьому році суттєво знизиться через вибори і перестановки в політичному керівництві країни", - йдеться в матеріалах групи.

Інфляція маэ сповільнитися до 8% до кінця 2019 року.

Прихильність влади до колишньої монетарної та фіскальної політики сприятиме подальшому уповільненню інфляції.

Однак більшого її уповільнення будуть перешкоджати все ще високе зростання доходів населення, собівартість аграрної продукції та продуктів харчування, комунальних тарифів, телекомунікаційних послуг і акцизного збору на алкоголь і тютюнові вироби.

Також зазначається, що дестабілізація паливного ринку через обмежені російські поставки і коливання валютного курсу несуть значні інфляційні ризики.

Дефіцит поточного рахунку залишається близьким до минулорічного рівня, 3,3% від ВВП порівняно з 3,4% ВВП в 2018 році.

Зовнішньоторговельний дефіцит трохи розшириться через негативний ефект від зниження цін на продукцію ГМК.

Приватні перекази продовжать своє зростання, але більш низькими темпами. Репатріація дивідендів залишиться приблизно на тому ж рівні.

За відсутності шоків, гривня продовжить своє поступове ослаблення до 28,5 UAH/USD до кінця року.

Різке ослаблення, що почалося в травні, стало результатом зростання глобальних економічних і політичних ризиків, внутрішньополітичної невизначеності, а також сезонного тренду, коли зростає попит на іноземну валюту з боку імпортерів і компаній, які перераховують дивіденди за кордон.

Глобальні макроекономічні та геополітичні ризики різко зросли, що негативно впливає на можливості зовнішнього фінансування України в найближчі кілька місяців.

Крім того, ризик подальшого уповільнення економічного зростання таких торгових партнерів, як ЄС і Туреччина, може послабити зовнішньоторговельний баланс України.

Разом з тим зберігаються шанси на покращення ситуації на фінансових ринках у 3-4 кварталі поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, у НБУ заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

Також у НБУ вважають, що ризики для макроекономічної стабільності України зберігаються.