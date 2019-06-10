РНБО України провела термінове засідання через ситуацію в Молдові

Після того, як в Кишиневі невідомі особи заблокували будівлі низки державних установ,\r\nМіністерство закордонних справ України закликало провідні політичні сили Молдови діяти в межах правового поля.\r\nПро це йдеться в заяві прес-служби МЗС.\r\n"Як держава посередник і гарант, Україна зацікавлена у стабільній, демократичній і європейській Молдові, готова надати, у разі необхідності, сприяння у вирішенні існуючих проблем. Закликаємо провідні політичні сили Молдови діяти в межах правового поля, вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу з метою уникнення силового протистояння. Важливим для країни та безпекової ситуації в регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни", - йдеться в ньому.\r\nУ заяві МЗС також наголошується, що Молдова залишається для України важливим партнером і сусідом, з яким нас поєднують спільні інтереси і спільне європейське майбутнє.\r\nУ свою чергу секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив на своїй сторінці в Facebook про те, що відбулася розширена нарада на базі Ради національної безпеки і оборони щодо загострення політичної кризи в Молдові\r\n"Провів розширену нараду на базі РНБО щодо загострення політичної кризи в Молдові. Проаналізували можливі загрози безпековій ситуації в регіоні. Визначили завдання з відслідковування ситуації та можливі заходи реагування у випадку її загострення", - йдеться в повідомленні.\r\nНагадаємо, після того, як Конституційний суд Молдови видав у суботу, 8 червня, постанову про розпуск парламенту.\r\nРаніше в Молдові хотіли скасувати посаду президента.