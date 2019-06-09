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09 червня 2019, неділя, 21:56 220
ЗМІ 2019-06-09T22:10:56+03:00
Українські Новини
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром

Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром"

Журналіст
Журналіст "Голосу України" Василь Чепурний. Фото: Vasyl Chepurnyi/Facebook

Журналіст газети Верховної Ради "Голос України" Василь Чепурний назвав президента України Володимирац Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата в депутати Ради від партії "Слуга Народу" Жана Беленюка - "негром".

Про це Чепурний написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Експерименти над українцями тривають. Дали зека - обрали президентом. Дали єврея-клоуна - обрали президентом. Зараз дають негра в депутати - точно оберуть", - написав Чепурний.

Журналіст уточнив, що, використовуючи вираз "негр", має на увазі Жана Беленюка, який знаходиться під десятим номером партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

"Може, нам ще транссексуала підсунуть або й робота вже? А що: українці толерантні - проголосують!", - додав Чепурний.

При цьому в коментарях користувачі присоромили журналіста за подібні вирази, назвавши "расистом" і "антисемітом". Коментатори закликали скаржитися на цей допис у Facebook.

Як повідомляли Українські новини, МЗС звільнив консула в Гамбурзі за його антисемітські пости в соцмережі.

Раніше ведучого ВВС звільнили за расистський твіт про дитину Меган Маркл і принца Гаррі.

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