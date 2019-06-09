Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром"

Журналіст газети Верховної Ради "Голос України" Василь Чепурний назвав президента України Володимирац Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата в депутати Ради від партії "Слуга Народу" Жана Беленюка - "негром".

Про це Чепурний написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Експерименти над українцями тривають. Дали зека - обрали президентом. Дали єврея-клоуна - обрали президентом. Зараз дають негра в депутати - точно оберуть", - написав Чепурний.

Журналіст уточнив, що, використовуючи вираз "негр", має на увазі Жана Беленюка, який знаходиться під десятим номером партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

"Може, нам ще транссексуала підсунуть або й робота вже? А що: українці толерантні - проголосують!", - додав Чепурний.

При цьому в коментарях користувачі присоромили журналіста за подібні вирази, назвавши "расистом" і "антисемітом". Коментатори закликали скаржитися на цей допис у Facebook.

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