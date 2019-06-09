Оприлюднено список ста кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу"

У неділю, 9 червня, на з'їзді партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу", були названі перші сто людей у партійному списку політсили.\r\nПовний список опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат Сергій Лещенко.\r\n"Ну що, друзі, партія Зеленського "Слуга народу" провела свій з'їзд, де оголосила першу сотню кандидатів у депутати. Вони не назвали весь список і кандидатів по мажоритарці - це буде зроблено завтра. А поки до вашої уваги - перші сто прізвищ, які практично на сто відсотків стануть депутатами майбутнього скликання", - написав він.\r\nВідзначимо, що сам Лещенко не увійшов до списку кандидатів у депутати від партії Зеленського, хоча раніше він входив в команду Зе до скандалу з втручанням у вибори в США на стороні Клінтон.\r\n1. Разумков Дмитро Олександрович2. Стефанчук Руслан Олексійович3. Венедіктова Ірина Валентинівна4. Арахамія Давид Георгійович5. Янченко Галина Ігорівна6. Федоров Михайло Альбертович7. Корнієнко Олександр Сергійович8. Красносільська Анастасія Олегівна9. Ткаченко Олександр Владиславович10. Беленюк Жан Венсанович11. Бабак Сергій Віталійович12. Криклій Владислав Артурович13. Шуляк Олена Олексіївна14. Наталуха Дмитро Андрійович15. Ясько Єлизавета Олексіївна16. Оржель Олексій Анатолійович17. Герус Андрій Михайлович18. Радуцький Михайло Борисович19. Монастирський Денис Анатолійович20. Гетманцев Данило Олександрович21. Малюська Денис Леонтійович22. Холодов Андрій Іванович23. Лерос Гео Багратович24. Кальченко Сергій Віталійович25. Ткаченко Максим Миколайович26. Чернєв Єгор Володимирович27. Юраш Святослав Андрійович28. Сушко Павло Миколайович29. Верещук Ірина Андріївна30. Курбаков Олександр Миколайович31. Коробкова Олена Анатоліївна32. Діденко Юлія Олександрівна33. Співак Дмитро Павлович34. Солончук Дмитро Вікторович35. Ананченко Михайло Олегович36. Коваленко Анна Миколаївна37. Неклюдов Владлен Михайлович38. Кривошеєв Ігор Сергійович39. Іонушас Сергій Костянтинович40. Завітневич Олександр Михайлович41. Гусєв Юрій Веніамінович42. Воронов Володимир Анатолійович43. Арістов Юрій Юрійович44. Кісєль Юрій Григорович45. Галайчук Вадим Сергійович46. Ковальов Артем Володимирович47. Стернічук Валерій Олександрович48. Михайлюк Галина Олегівна49. Бабій Роман В"ячеславович50. Качура Олександр Анатолійович51. Новосад Анна Ігорівна52. Культенко Артем Валерійович53. Марусяк Олег Романович54. Кириченко Микола Олександрович55. Третьякова Галина Миколаївна56. Халімон Павло Віталійович57. Мошенець Ольга Володимирівна58. Саладуха Ольга Валеріївна59. Коваль Ольга Володимирівна60. Загоруйко Аліна Леонідівна61. Бондаренко Олег Володимирович62. Крячко Михайло Валерійович63. Бардіна Марина Олегівна64. Марченко Людмила Іванівна65. Юнаков Іван Сергійович66. Володіна Дарина Артемівна67. Богданова Наталя Миколаївна68. Савченко Ольга Станіславівна69. Гринчук Оксана Анатоліївна70. Козак Володимир Васильович71. Лисюк Андрій Олександрович72. Сова Олександр Георгійович73. Панченко Ірина Сергіївна74. Боярчук Роман Михайлович75. Ватрас Володимир Антонович76. Мулик Роман Миронович77. Тарасов Олег Сергійович78. Костюх Анатолій В"ячеславович79. Брагар Євген Вадимович80. Безгін Віталій Юрійович81. Гутцайт Вадим Маркович82. Салійчук Олександр В"ячеславович83. Карбаджак Роман Юрійович84. Рєпіна Елла Анатоліївна85. Пушкаренко Арсеній Михайлович86. Заблоцький Мар'ян Богданович87. Клочко Андрій Андрійович88. Овчинникова Юлія Юріївна89. Мережко Олександр Олександрович90. Чернюх Ігор Іванович91. Устенко Олексій Олегович92. Кабанов Олександр Євгенович93. Веніславський Федір Володимирович94. Булах Лада Валентинівна95. Петруняк Євген Васильович96. Мариковський Олександр Валерійович97. Федієнко Олександр Павлович98. Мотовиловець Андрій Вікторович99. Колесник Ганна Сергіївна100. Богуцька Єлизавета Петрівна \r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" отримала 3,5 тис. заявок від бажаючих балотуватися у Верховну Раду за мажоритарними округами.\r\nТим часом, згідно з соцопитуваннями "Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".\r\nА на з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годували шаурмою.