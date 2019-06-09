Робочий тиждень в Україні почнеться зі спеки і гроз з градами

10 червня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, місцями гроза, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура вночі +11...+18 градусів, вдень +23...+30 градусів.\r\nУ Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +13...+18 градусів.\r\nУ Моршині місцями короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\nУ Трускавці місцями короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\nУ Сваляві місцями короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура вночі +14...+20 градусів, вдень +26...+32 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура вночі +15...+22 градуси, у Вінницькій області +13...+18 градусів, вдень +27...+33 градуси, у Дніпропетровській +29...+34 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, лише вночі в Харківській області місцями короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура вночі +15...+21 градус, вдень +28...+34 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-східний, 7-12 м\/с. Температура вночі +16...+23 градуси, вдень +27...+33 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура вночі +18...+23 градуси, вдень +27...+32 градуси.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\n9 червня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +21...+25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +23 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з наступного тижня спека в Україні посилиться, в той же час атмосферні фронти і надалі будуть провокувати вологу і грозову погоду в Україні.\r\n5 червня у Кам'янець-Подільському Хмельницької області внаслідок сильної зливи на вулицях хвилями зносило автомобілі.