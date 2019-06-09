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09 червня 2019, неділя, 12:50 52
Політика 2019-06-09T14:00:02+03:00
Українські Новини
Порошенко розповів про коаліцію з "Опозиційною платформою" в Раді

Порошенко розповів про коаліцію з "Опозиційною платформою" в Раді

Петро Порошенко. Скріншот відео facebook.com/petroporоshenko
Петро Порошенко. Скріншот відео facebook.com/petroporоshenko

Партія "Європейська солідарність" не має наміру об'єднуватися у Верховній Раді в коаліцію з Опозиційною платформою-за життя".

Про це на з'їзді сказав колишній Президент, голова партії Петро Порошенко, очолив виборчий список партії, передають Українські Новини.

"Ми беремо на себе публічне зобов'язання не вступати в коаліцію з тими політичними силами, які перешкоджають цьому (євроінтеграції) - з "Опозиційною платформою", іншими частинами партії Януковича. Ми розраховуємо, що такі заяви зроблять і інші політичні сили, які претендують називатися демократичними і проєвропейськими", - сказав він.

За його словами, фракція його партії стане двигуном європейської та євроатлантичної інтеграції в майбутньому парламенті.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко, Парубій, Геращенко, Забродський і Федина очолили список "Європейської солідарності".

Засновник об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко, депутат Вадим Рабінович, голова політради партії Віктор Медведчук, депутат Наталія Королевська і депутат Сергій Льовочкін очолили список партії "Опозиційна платформа - За життя" на дострокові вибори Ради.

Тим часом, згідно з соцопитуванням, 39,9% проголосують за "Слугу народу", 10,9% - за "Опозиційну платформу", 10,6% - за БПП на виборах Ради.

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