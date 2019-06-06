"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала 1-ю десятку кандидатов в нардепы на выборы Рады

В ходе всеукраинского объединительного съезда политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", состоявшегося 6 июня в Киеве, была оглашена первая десятка из партийного списка кандидатов в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Более 1 500 делегатов, сторонников и активистов политической силы из всех регионов Украины приняли участие в объединительном съезде. Главной задачей съезд определил победу на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля 2019 года.

На съезде был утвержден избирательный список. В первой десятке кандидатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь":

Юрий Бойко Вадим Рабинович Виктор Медведчук Наталия Королевская Сергей Левочкин Василий Нимченко Нестор Шуфрич Сергей Ларин Сергей Дунаев Тарас Козак

Верить в победу и свои силы призвал участников съезда основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. Политик отметил, что все основания для этого есть – поскольку есть сильная команда единомышленников и миллионы людей, которые поддерживают "Оппозиционную платформу - За жизнь".

"Мы идем защищать людей, потому что они доверили это нам. И я убежден, что мы их защитим. Мы дадим ответы на все вопросы, которые их волнуют, которые они ставят, когда мы приезжаем в регионы. Мы принесем в страну мир, улучшим жизнь людей, восстановим стабильность, обеспечим развитие украинской экономики. Мы сделаем все то, что граждане хотят видеть в стране. И мы знаем, как это сделать. Мы начали эту работу, начали эту борьбу. Мы достигнем успеха, и вам не будет стыдно, что вы нас отправили в бой. Мы победим! Победа будет за нами! С нами миллионы!" - акцентировал Юрий Бойко.

У "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть сильная профессиональная команда, которая способна добиться мира и объединить страну.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады Украины Сергей Левочкин в ходе объединительного съезда назвал Юрия Бойко будущим премьер-министром.