Порошенко, Парубій, Геращенко, Забродський і Федина очолили список "Європейської солідарності"

Колишній Президент Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший заступник голови Ради Ірина Геращенко, колишній командувач сил Антитерористичної операції Михайло Забродський і співачка і громадський діяч Софія Федина очолили список "Європейської солідарності" на позачергові вибори Верховної Ради.

Про це Порошенко оголосив на з'їзді, передають Українські Новини.

"У цій команді новачки будуть працювати разом з досвідченими політиками, які зіграли далеко не останні ролі в тих позитивних змінах, які відбулися в країні останніми роками", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Порошенко очолив партію "Європейська солідарність».

Тим часом, "Голос" озвучив свою першу двадцятку на виборах в Раду а Садовий презентував першу десятку списку "Самопомочі".