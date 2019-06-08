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08 червня 2019, субота, 20:45 9
Події 2019-06-08T22:00:01+03:00
Українські Новини
У Києві на Дніпрі загорілося судно

У Києві на Дніпрі загорілося судно

У Києві сталася чергова НП на воді. Після падіння в озеро літака у Святошинському районі, поряд з Трухановим островом на ходу загорілося судно. З цієї причини водний транспорт здійснив аварійну зупинку. Завдяки швидким діям працівників річкового підрозділу вдалося вчасно локалізувати пожежу. Внаслідок інциденту капітан та екіпаж судна не постраждали.

На даний момент правоохоронці з'ясовують обставини і причини цієї події. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу МВС України.

Крім того, за останню добу працівники річкової поліції врятували двох чоловіків на воді. У відділ поліції в річковому порту "Київ" надійшло повідомлення, що під мостом з боку Труханового острова посередині ріки пливе чоловік, якого зносить хвиля. На місце події негайно направили службовий катер. Правоохоронці врятували громадянина, який, не розрахувавши сили, не міг самостійно допливти до берега і починав тонути.

А близько двох годин ночі за допомогою до річковим поліцейським звернувся чоловік, який розповів, що в його катері закінчилося пальне і він дрейфує за течією річки. Обстеживши акваторію Дніпра, поліцейські виявили цей водний транспорт, який відразу відбуксирували, а заявникові надали необхідну допомогу.

Нагадаємо, у Києві літак упав в озеро у Святошинському районі.

Раніше на "Кузні на Рибальському" у Києві загорівся корабель.

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