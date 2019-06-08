У Києві на Дніпрі загорілося судно

У Києві сталася чергова НП на воді. Після падіння в озеро літака у Святошинському районі, поряд з Трухановим островом на ходу загорілося судно. З цієї причини водний транспорт здійснив аварійну зупинку. Завдяки швидким діям працівників річкового підрозділу вдалося вчасно локалізувати пожежу. Внаслідок інциденту капітан та екіпаж судна не постраждали.\r\nНа даний момент правоохоронці з'ясовують обставини і причини цієї події. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу МВС України.\r\nКрім того, за останню добу працівники річкової поліції врятували двох чоловіків на воді. У відділ поліції в річковому порту "Київ" надійшло повідомлення, що під мостом з боку Труханового острова посередині ріки пливе чоловік, якого зносить хвиля. На місце події негайно направили службовий катер. Правоохоронці врятували громадянина, який, не розрахувавши сили, не міг самостійно допливти до берега і починав тонути.\r\nА близько двох годин ночі за допомогою до річковим поліцейським звернувся чоловік, який розповів, що в його катері закінчилося пальне і він дрейфує за течією річки. Обстеживши акваторію Дніпра, поліцейські виявили цей водний транспорт, який відразу відбуксирували, а заявникові надали необхідну допомогу.\r\nНагадаємо, у Києві літак упав в озеро у Святошинському районі.\r\nРаніше на "Кузні на Рибальському" у Києві загорівся корабель.