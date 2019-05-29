На "Кузні на Рибальському" у Києві загорівся корабель

Пожежа сталася на кораблі на суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському" в Києві.

Про це Українським Новинам повідомила речник столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

"Сталося загорання на кораблі, який пришвартований там і перебуває на ремонті", - повідомила вона.

За попередньою інформацією, під час ремонтних робіт загорілася електропроводка.

Гасіння пожежі триває.

Нагадаємо, у 2018 році в порівнянні з 2017 роком суднобудівний завод "Кузня на Рибальському" за попередніми даними збільшив прибуток в 1,77 рази до 33,1 млн гривень.

Перед продажем "Кузні на Рибальському" Порошенко вивів нерухомість.

Порошенко декомунізував свій завод "Ленінська кузня" до другого року роботи закону.