На Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ

Після загострення ситуації в зоні проведення ООС, бойовики 6 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил 8 червня, один український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених "мінськими угодами" артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм, а також з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" супротивник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: у районі села Водяне, за напрямом населеного пункту Веселе - з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння танка; Лебединське, за напрямом населеного пункту Саханка - з 122-мм артилерії; поблизу Широкіно, з боку напрямки населеного пункту Саханка - з великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту Красногорівка, за напрямом населеного пункту Старомихайлівка - з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу села Травневе за напрямом шахти імені Гагаріна - з мінометів калібру 120 і 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу ворожих 1 військовослужбовець отримав поранення.

Втрати противника уточнюються.

Також прикордонними нарядами спільно з представниками Державної фіскальної служби України із складу Об'єднаних сил виявлено за ознаками контрабанди та вилучено матеріальних цінностей на загальну суму майже 45 тис. гривень. 19 особам було відмовлено у пропуску через лінію розмежування.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 12 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил 7 червня, 2 військовослужбовців загинули, ще 4 поранено і 7 травмовано.

За останньою інформацією, з початку поточного року вбито і поранено 320 військових.