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08 червня 2019, субота, 09:32 5
Силові структури 2019-06-08T09:56:41+03:00
Українські Новини
Загострення в зоні ООС: за добу двоє військових загинули, п'ятеро поранені і сім травмовано

Загострення в зоні ООС: за добу двоє військових загинули, п'ятеро поранені і сім травмовано

У п'ятницю, 7 червня, бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню, з них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, п’ять зазнали поранення та 7 людей зазнали бойових травм. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 7 червня двох окупантів було знищено та ще 1 поранено.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з артилерії 152 мм, мінометів калібру 82 мм та гранатометів;
  • п’ять разів в районі міста Павлопіль – з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;
  • чотири рази в районі населеного пункту Водяне – з озброєння бойових машин піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Мар'їники – з 82 мм мінометів та стрілецької зброї;
  • два рази Новогригорівка – гранатомети та кулемети;
  • поблизу населеного пункту Гнутове – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;
  • Миколаївка – протитанкові гранатомети;
  • Авдіївка – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні сім разів:

  • поблизу населеного пункту Новолуганське – з 122 мм артилерії та 120 мм мінометів 120 гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • Станиця-Луганська – стрілецьке озброєння;
  • один раз Кримське – 82 мм міномети, гранатомети різних систем; крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
  • двічі Травневе – з озброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів;
  • Зайцеве – гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Широкине – з великокаліберних кулеметів.

Як повідомляли Українські Новини, за останньою інформацією, з початку поточного року вбито і поранено 320 військових.

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