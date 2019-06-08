Загострення в зоні ООС: за добу двоє військових загинули, п'ятеро поранені і сім травмовано

У п'ятницю, 7 червня, бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню, з них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.\r\nВнаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, п’ять зазнали поранення та 7 людей зазнали бойових травм. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 7 червня двох окупантів було знищено та ще 1 поранено.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:\r\n\r\nпоблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з артилерії 152 мм, мінометів калібру 82 мм та гранатометів;\r\nп’ять разів в районі міста Павлопіль – з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;\r\nчотири рази в районі населеного пункту Водяне – з озброєння бойових машин піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;\r\nдвічі поблизу Мар'їники – з 82 мм мінометів та стрілецької зброї;\r\nдва рази Новогригорівка – гранатомети та кулемети;\r\nпоблизу населеного пункту Гнутове – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;\r\nМиколаївка – протитанкові гранатомети;\r\nАвдіївка – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;\r\n\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні сім разів:\r\n\r\nпоблизу населеного пункту Новолуганське – з 122 мм артилерії та 120 мм мінометів 120 гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;\r\nСтаниця-Луганська – стрілецьке озброєння;\r\nодин раз Кримське – 82 мм міномети, гранатомети різних систем; крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя;\r\nдвічі Травневе – з озброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів;\r\nЗайцеве – гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя.\r\n\r\nВід початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Широкине – з великокаліберних кулеметів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за останньою інформацією, з початку поточного року вбито і поранено 320 військових.