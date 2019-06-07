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07 червня 2019, пʼятниця, 21:14 43
Події 2019-06-07T22:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві літак упав в озеро у Святошинському районі

У Києві літак упав в озеро у Святошинському районі

Аварія літака у Києві. Фото: Держнс
Аварія літака у Києві. Фото: Держнс

Сьогодні, 7 червня, у Святошинському районі Києва сталася аварія літака, внаслідок якої госпіталізовано двох людей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про аварію надійшло до ДСНС о 15:38.

Рятувальники встановили, що літак зазнав аварію та упав в одне з озер рибгоспу "Нивки". На борту судна перебувало троє людей.

"Літак знаходився на поверхні озера на відстані 100 м. від берега. Одному із учасників аварії вдалось самотужки вибратись з літака та дістатись берега ще до прибуття на місце працівників служби порятунку. Як згодом стало відомо чоловік зумів сповістити про аварію свідків та передати інформацію до служби 101", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначили, що інших двох постраждалих водолази із судна та доставили до берега за допомогою надувного човна та водолазно-рятувального обладнання. Усіх постраждалих передано працівникам медичної допомоги. Двох із них госпіталізовано.

На місці й досі залишаються водолази та слідча група. Обставини події та подальша доля літака вирішуються.

Аварія літака у Києві. Фото: ДержнсАварія літака у Києві. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, у Рівненській області розбився військовий вертоліт, весь екіпаж загинув.

За даними ЗМІ, на українсько-румунському кордоні розбився вертоліт з контрабандою, загинула одна людина.

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