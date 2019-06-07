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07 червня 2019, пʼятниця, 20:23 3
Спорт 2019-06-07T20:27:47+03:00
Українські Новини
Фото дня: у Львові вболівальники збірної України та Сербії провели яскравий марш

Фото дня: у Львові вболівальники збірної України та Сербії провели яскравий марш

Вболівальники збірної України перед матчем у Львові. Фото: zаxid.net
Вболівальники збірної України перед матчем у Львові. Фото: zаxid.net

Сьогодні, 7-го червня, в матчі третього туру групового раунду кваліфікації Євро-2020 національна збірна України на "Арені Львів" зіграє проти команди Сербії.

Перед матчем українські та хорватські вболівальники пройшли по Львову спільним маршем. Головне гасло акції: "Україна, Хорватія – брати навіки!", пише Sport.ua.

Акція присвячена дружбі українського і хорватського народів. Організатори виступають за захист Європи від путінської пропаганди.

До Львова приїхали також українці, які проживають у столиці Великобританії Лондоні, щоб підтримати збірну України. Приїхала група з близько десяти футбольних фанатів. Близько 16:00 вони вийшли в центр міста з символікою, пише Zaxid.net.

Вболівальники збірної України перед матчем у Львові. Фото: zаxid.netВболівальники збірної України перед матчем у Львові. Фото: zаxid.net

Вболівальники збірної України та Сербії провели спільний марш перед матчем . Фото: spоrt.uaВболівальники збірної України та Сербії провели спільний марш перед матчем . Фото: spоrt.ua

Як повідомляли Українські Новини, збірна України зіграла внічию зі збірною Португалії.

Крім того, відбірковий футбольний матч до Євро-2020 між Люксембургом та Національною командою України закінчився з рахунком 2-1.

 

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