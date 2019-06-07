Сегодня состоится матч Украина-Сербия: где смотреть

Сегодня состоится матч сборной Украины со сборной Сербии в рамках третьего тура отбора к Евро-2020.\r\nМатч состоится в 21:45 во Львове на стадионе "Арена Львов", пишет "Футбол 24".\r\nГлавный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания).\r\nТелетрансляция состоится на каналах "Украина" и "Футбол 1".\r\nУкраина имеет две серьезные потери. Жуниор Мораес получил очень странную травму ребер в конце сезона, а Андрей Ярмоленко еще не набрал кондиции после длительного пребывания в лазарете, хотя и прибыл в расположение сборной. Зато Марлос и Виталий Миколенко востановились и готовы выйти на поле.\r\nКардинальных изменений в составе "сине-желтых" по сравнению с мартовскими матчами ждать не стоит. Вполне реально, что стартовый состав на Сербию будет идентичен тому, который начинал игру с португальцами. Розовые мечты болельщиков о Викторе Цыганкове вместо Евгения Коноплянки на левом фланге атаки вряд ли осуществятся (разве что вместо Марлоса, который не в идеальной форме). Нет предпосылок для изменения линии обороны, а Роман Яремчук должен сохранить статус основного центрфорварда.\r\nУ сербов есть свои проблемы. Ситуация не столь плачевная, как весной, когда в сборную не приехали 10 претендентов на основу, однако все равно придется обойтись без важных футболистов. Так, центр полузащиты снова будет уязвим – травмированы звезды Сергей Милинкович-Савич и Неманья Матич. Правда, возвращается Александар Коларов.\r\nВ распоряжении Младена Крстаича находится 60-миллионный новичок Реала Лука Йович, но не факт, что молодой форвард сыграет против Украины с первых минут. Главный тренер больше доверяет на острие атаки Александару Митровичу, а позиция феноменального в этом сезоне Душана Тадича не поддается обсуждению. В целом наставник "орлов" заверил, что серьезных пертурбаций в составе после весенних матчей не будет.\r\nОриентировочные составы\r\nУкраина: Пятов – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Марлос, Малиновский, Зинченко, Коноплянка – Яремчук.\r\nСербия: Дмитрович – Рукавина, Спаич, Миленкович, Коларов – Максимович, Льяич – Лазович, Тадич, Гачинович – Митрович.\r\nКак сообщали Українські Новини, Украина сыграла вничью с Португалией.\r\nКроме того, отборочный футбольный матч к Евро-2020 между сборной Люксембурга и Национальной командой Украины закончился со счетом 2-1.