Сегодня состоится матч Украина-Сербия: где смотреть

Сегодня состоится матч сборной Украины со сборной Сербии в рамках третьего тура отбора к Евро-2020.

Матч состоится в 21:45 во Львове на стадионе "Арена Львов", пишет "Футбол 24".

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания).

Телетрансляция состоится на каналах "Украина" и "Футбол 1".

Украина имеет две серьезные потери. Жуниор Мораес получил очень странную травму ребер в конце сезона, а Андрей Ярмоленко еще не набрал кондиции после длительного пребывания в лазарете, хотя и прибыл в расположение сборной. Зато Марлос и Виталий Миколенко востановились и готовы выйти на поле.

Кардинальных изменений в составе "сине-желтых" по сравнению с мартовскими матчами ждать не стоит. Вполне реально, что стартовый состав на Сербию будет идентичен тому, который начинал игру с португальцами. Розовые мечты болельщиков о Викторе Цыганкове вместо Евгения Коноплянки на левом фланге атаки вряд ли осуществятся (разве что вместо Марлоса, который не в идеальной форме). Нет предпосылок для изменения линии обороны, а Роман Яремчук должен сохранить статус основного центрфорварда.

У сербов есть свои проблемы. Ситуация не столь плачевная, как весной, когда в сборную не приехали 10 претендентов на основу, однако все равно придется обойтись без важных футболистов. Так, центр полузащиты снова будет уязвим – травмированы звезды Сергей Милинкович-Савич и Неманья Матич. Правда, возвращается Александар Коларов.

В распоряжении Младена Крстаича находится 60-миллионный новичок Реала Лука Йович, но не факт, что молодой форвард сыграет против Украины с первых минут. Главный тренер больше доверяет на острие атаки Александару Митровичу, а позиция феноменального в этом сезоне Душана Тадича не поддается обсуждению. В целом наставник "орлов" заверил, что серьезных пертурбаций в составе после весенних матчей не будет.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Марлос, Малиновский, Зинченко, Коноплянка – Яремчук.

Сербия: Дмитрович – Рукавина, Спаич, Миленкович, Коларов – Максимович, Льяич – Лазович, Тадич, Гачинович – Митрович.

Как сообщали Українські Новини, Украина сыграла вничью с Португалией.

Кроме того, отборочный футбольный матч к Евро-2020 между сборной Люксембурга и Национальной командой Украины закончился со счетом 2-1.