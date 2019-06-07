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07 червня 2019, пʼятниця, 19:57 6
Силові структури 2019-06-07T20:15:01+03:00
Українські Новини
Тренер Нацзбірної з підводного спорту затримана на хабарі в 20 тис. гривень

Тренер Нацзбірної з підводного спорту затримана на хабарі в 20 тис. гривень

Затримання головного тренера Нацзбірної з підводного спорту на хабарі. Фото: СБУ
Затримання головного тренера Нацзбірної з підводного спорту на хабарі. Фото: СБУ

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ затримали за підозрою в отриманні 20 тис. гривень хабара головного тренера Національної збірної України з підводного спорту і підводної діяльності.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Оперативники спецслужби встановили, що тренер, яка також є співробітником державної установи "Укрспортзабезпечення" Міністерства молоді та спорту, вимагала 20 тис. гривень від тренера однієї з приватних ДЮСШ.

За цю суму вона обіцяла безперешкодну участь його вихованців у чемпіонаті Європи з плавання в ластах.

Правоохоронці затримали чиновницю в Києві під час отримання усієї суми неправомірної вигоди.

Затримання головного тренера Нацсборной з підводного спорту на хабарі. Фото: СБУЗатримання головного тренера Нацзбірної з підводного спорту на хабарі. Фото: СБУ

Зараз вирішується питання про оголошення затриманій про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу і обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Головне слідче управління Нацполіції розслідує кримінальне виробництво за фактом розкрадання чиновниками Міністерства молоді та спорту 50 млн гривень, виділених на закупівлю спортивного обладнання та проведення спортивних заходів, а також виплату винагород спортсменам.

Також у Кривому Розі топ-чиновниця Мін'юсту взяла 500 тисяч гривень хабара за сприяння на торгах СЕТАМ.

Тим часом Зеленський доручив СБУ побороти корупцію і вивести бізнес з тіні.

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