В Кривом роге топ-чиновница Минюста взяла 500 тысяч гривень взятки за содействие на торгах СЕТАМ

Начальница Криворожского отдела Государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции в Днепропетровской области 12 февраля 2019 получила от физического лица-предпринимателя 500 тыс. Грн. за содействие в победе на электронных торгах сета. Об этом сообщается в материалах уголовного производства, обнародованном в Едином реестре судебных решений, передают "Наші гроші".

В материалах указано, что чиновница " в вечернее время суток действуя вопреки своим должностным обязанностям и интересам службы, требовала и получила неправомерную выгоду от физического лица-предпринимателя в размере 500 000 (пятьсот тысяч гривен ) за совершение действий, связанных в победе в электронных торгах при продаже комплекса нежилых зданий и сооружений общей площадью 739,5 кв. м. по адресу: Днепропетровская область, Криворожский район, с. Новомайское ул. Вишневая, 1е, а также приобретение указанного объекта недвижимости по заниженной стоимости ".

Согласно Единого государственного реестра деклараций, отдел ГИС в Кривом Роге возглавляет Татьяна Приходько. Торги, о которых говорится в материалах следствия, проводило госпредприятие СЕТАМ.

Приходько задержали после получения взятки недалеко от места работы. Во время задержания у него в руках был пакет черного цвета с тысячей купюр номиналом 500 гривен каждая, которые были завернуты в еще один пакет с надписью "Национальная полиция". Согласно протокола осмотра денежных средств, 4 купюры были настоящие, остальные - ложные, "имитационные средства", помеченные специальным химическим веществом "Луч-1".

13 февраля 2019 Приходько сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)

В день, когда Приходько задержали, работница ГИС стала на стационарное лечении в терапевтическом отделении КП "Криворожская городская клиническая больница № 2".

Во время досудебного расследования следователи изъяли компьютер и получили разрешение на экспертизу, которая покажет, содержатся в компьютере ключевые фразы "Снятие ареста", "Торги", "Регистрация участников", "Технические кандидаты", "Кадастровый номер", "Земля "," откаты "," сетами "," ЭЦП "," Электронная цифровая подпись "," Шманина ".

Екатерина Шманина пока значится и.о. начальника Криворожского отдела ГИС.

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