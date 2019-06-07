Заступник міністра охорони здоров'я Стефанишина подала у відставку

Заступник міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина подала у відставку.\r\nПро це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.\r\nСтефанишина подала заяву про звільнення 7 червня.\r\nНагадується, що з січня 2018 року Стефанишина координувала такі напрямки роботи, як виконання євроінтеграційних зобов'язань України в сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинацію та громадське здоров'я.\r\nЗаступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина задекларувала 827 018 гривень доходів за 2017 рік.\r\n11 січня 2018 Кабінет Міністрів призначив Стефанишину заступником міністра охорони здоров'я з євроінтеграції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Держслужбу ліків очолить в.о. відомства Ісаєнко, який виграв конкурс. Також суд дозволив Супрун бути в.о. голови МОЗ.\r\nСупрун не збирається їхати з України навіть у разі відставки з посади.\r\nТим часом Кабмін звільнив першого заступника міністра агрополітики Мартинюка.