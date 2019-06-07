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07 червня 2019, пʼятниця, 18:17 14
Кабмін 2019-06-07T19:45:02+03:00
Українські Новини
Заступник міністра охорони здоров'я Стефанишина подала у відставку

Заступник міністра охорони здоров'я Стефанишина подала у відставку

Ольга Стефанишина. Фото:
Ольга Стефанишина. Фото: "112"

Заступник міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина подала у відставку.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Стефанишина подала заяву про звільнення 7 червня.

Нагадується, що з січня 2018 року Стефанишина координувала такі напрямки роботи, як виконання євроінтеграційних зобов'язань України в сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинацію та громадське здоров'я.

Заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина задекларувала 827 018 гривень доходів за 2017 рік.

11 січня 2018 Кабінет Міністрів призначив Стефанишину заступником міністра охорони здоров'я з євроінтеграції.

Як повідомляли Українські Новини, Держслужбу ліків очолить в.о. відомства Ісаєнко, який виграв конкурс. Також суд дозволив Супрун бути в.о. голови МОЗ.

Супрун не збирається їхати з України навіть у разі відставки з посади.

Тим часом Кабмін звільнив першого заступника міністра агрополітики Мартинюка.

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